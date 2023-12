Pm | condannare Luca Lotti | assolvere papà di Renzi

(Di venerdì 22 dicembre 2023)ildi Matteo, Tiziano, ead un anno di reclusione l'ex ministroed alla stessa pena anche l'ex parlamentare Italo Bocchino. "Affermare la penale responsabilità e comminare la pena a 2 anni e sei mesi per Alfredo Romeo". Queste le principali richieste di condanna della Procura di Roma nell'ambito del processo sul cosiddetto caso Consip, davanti ai giudici della VIII sezione del tribunale di Roma.La pena più dura, a 5 anni, è stata sollecitata per il manager Carlo Russo, accusato di millantato credito e traffico di influenze. L'ex presidente di Publiaqua, Filippo Vannoni, rischia la condanna ad un anno. Per l'ex generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia prospettata la concessione delle attenuanti generiche e la ...

I fratelli Sergio e Alberto Musto provavano un odio profondo per questo soggetto che aveva contribuito a fareAlberto'. 'Ma non aveva - ha concluso De- solo una funzione di vendetta. ...- Non sto scherzando. SecondoBottura dare notizie su Chiara Ferragni è giusto e si chiama giornalismo. Cavalcare Ferragni "...con la "festa d'inverno" fa una scemenza sesquipedale da...In particolare, chiesta una condanna ad un anno per l'ex ministro Luca Lotti così come per l'ex parlamentare Italo Bocchino. Per l'ex maggiore del Noe, Gian Paolo Scafarto 1 anno e 10 mesi e 3 mesi ...La Procura di Roma ha chiesto otto condanne e due assoluzioni, tra cui quella del padre dell'ex premier Matteo Renzi, Tiziano, nell'ambito del processo principale sul caso Consip. In particolare è sta ...