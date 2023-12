Piracy Shield | come funziona la piattaforma nazionale per oscurare lo streaming illegale

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha definito i requisiti tecnici e operativi per il funzionamento della piattaforma Piracy Shield , ... (sportface)

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha definito i requi siti tecnici e operativi per il funzionamento della piattaforma Piracy Shield , con ... (digital-news)

È entrata in funzione la piattaforma Piracy Shield da parte dell'Agenzia per le Garanzie nelle Comunicazioni per combattere la pirateria (itasportpress)

Mentre in Italia il tema dell'IPTV e pezzotto è di stretta attualità in vista del debutto della piattaforma, il calcio è stato scosso dalla storica sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha acclarato la posizione di monopolio della UEFA, dando di fatto il via alla possibile ...... ha annunciato attraverso il proprio sito web di aver completato con successo il primo blocco automatico in 30 minuti dei siti web pirata attraverso la piattaformache sarà attiva per ...Con diversi mesi di ritardo rispetto alla data prevista, finalmente la piattaforma contro le IPTV illegali sembra pronta al lancio: primi test effettuati con successo ...Sistema Anti-Pirateria AIIP per la rapida soppressione degli indirizzi IP illeciti, Il fenomeno della pirateria online sta vivendo una svolta significativa grazie a un nuovo sistema implementato da un ...