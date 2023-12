Pio e Amedeo | «Chiara Ferragni è il simbolo del degrado culturale | speriamo sia l' inizio della fine di questo mondo effimero»

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Pio epolarizzano come i social, non c'è via di mezzo. Eppure la loro comicità - insieme a quella di Zalone - è dissacrante, irriverente, uno degli ultimi esempi di...

: "Simbolo del degrado culturale" Poche, per ora, le voci amiche che si sono espresse pubblicamente a favore di Ferragni. L'armocromista Enrica Chicchio ha parlato di "pantomima" a ...Lo scontro tra il make up artist e il duo comico, dopo il caso ...Pio e Amedeo polarizzano come i social, non c'è via di mezzo. Eppure la loro comicità - insieme a quella di Zalone - è dissacrante, irriverente, uno degli ultimi esempi di politicamente scorretto ...Pio e Amedeo hanno asfaltato Chiara Ferragni per il caso Balocco: l'hanno descritta come "il simbolo del degrado culturale".