Pio e Amedeo attaccano Chiara Ferragni | «Simbolo di degrado culturale» Il truccatore dell' infuencer | parlate voi?

Pio e Amedeo polarizzano come i social, non c'è via di mezzo. Eppure la loro comicità - insieme a quella di Zalone - è dissacrante, irriverente, uno ... (leggo)

Non si placa la polemica attorno a Chiara Ferragni travolta da un vero e proprio terremoto dopo la multa dell'Antitrust per il caso della vendita dei ... (247.libero)

In molti hanno criticato l'influencer, soprattutto dopo il video di scuse postato sui social, e tra loro c'è anche il duo comico formato da. I due pugliesi sono stati diretti: " Spero ...: "Simbolo del degrado culturale" Poche, per ora, le voci amiche che si sono espresse pubblicamente a favore di Ferragni. L'armocromista Enrica Chicchio ha parlato di "pantomima" a ...Il truccatore di Chiara Ferragni replica a Pio e Amedeo: "Parlate voi" Gli atterraggi da incubo negli aeroporti inglesi: guarda il video Luigi Cherubini (Roma Primavera) commenta un meme choc su ...I fratelli: non denunciare, piuttosto ucciditi Orrore in Russia: Babbo Natale si arrampica sul condominio edificio e cade nel vuoto per 24 piani Il truccatore di Chiara Ferragni replica a Pio e Amedeo ...