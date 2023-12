Peugeot introduce il SUV fastback 100% elettrico E - 3008

(Di venerdì 22 dicembre 2023) TORINO - Entro il 2025 la gamma di auto elettrichesarà - in Europa - la più ampia di ogni altro marchio generalista. Il via con l'introduzione del SUV, il Next - Level E - ...

Con il suo design esterno, lo spettacolare Panoramic i-Cockpit, il suo piacere di guida e le prestazioni elettriche inedite, il Next-Level E-3008 inaugura una nuova era per Peugeot. La trasformazione della Peugeot 308 2024-2025 si concentrerà principalmente sulla sezione anteriore che adotterà alcuni dettagli dei restyling di precedenti modelli.