Percorsi di studio e accesso al lavoro | scelte diplomati | professioni più richieste Su Unica le statistiche per orientare gli studenti

C'è attesa per l'avvio dei percorsi abilitanti che però, secondo le ultime indiscrezioni, è più probabile possano partire a gennaio 2024. Questo ... (orizzontescuola)

Un piccola buona notizia per chi intende frequenta re i percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU nei prossimi mesi in Toscana : nel caso residueranno posti ... (orizzontescuola)

Dall'USR Piemonte arriva una NOTA che fornisce indicazioni interessanti in merito a chi dovrà iscriversi ai Percorsi abilitanti e intende chiedere ... (orizzontescuola)

Giungono ancora indicazioni per quanto riguarda la richiesta di permessi per diritto allo studio dei docenti che intendono frequentare i Percorsi ... (orizzontescuola)

CAPPELLA DELLA RICONCILIAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO, SABATO L'INAUGURAZIONE A TREVISO

...per il laboratorio - concorso Cappella nel Bosco a La Verna oltre che servizi di consulenza in varie diocesi perpartecipativi comunitari e piani di valorizzazione immobiliare. 593...

La Lombardia approva il bilancio: 22 milioni su 32 alla sanità

... riassume i successi del suo gruppo ricordando il rifinanziamento delle borse diper gli ... 'Regione Lombardia - dicono - si impegnerà a rendere operative le risorse per ieducativi e ...

Silvi: alla Primaria “G. Pascoli” bimbi delle quinte a lezione di musica

Una giornata speciale per gli gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria dell’I. C. “G. Pascoli” di Silvi: per loro, oggi, una lezione concerto tenuta dalla Prof.ssa Melanie Budde, dal Prof ...