Perché al Sassuolo non interessano i difensori

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Immaginate di avere a disposizione un budget di 33 milioni di euro per il monte ingaggi e di voler costruire una squadra più competitiva possibile. Se fossimo in un videogioco o nel fantacalcio, non ci sarebbero troppi problemi nello spendere almeno il 60% di quella somma per gli attaccanti, completando la rosa con mestieranti e affari a parametro zero. Nella realtà di un club di Serie A però come funziona? È davvero possibile applicare lo stesso ragionamento? La risposta, potete immaginarlo, non è così semplice come sembra, o almeno questo è quello che vi risponderebbe la gran parte dei direttori sportivi del nostro campionato. Eppure, a vedere bene, in Serie A c’è chi fa esattamente così, peraltro con una storia di risultati più che discreti sul campo: il. Il club neroverde è infatti quello del nostro campionato con la più ampia sproporzione nella spesa ...