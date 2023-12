Pensioni | dagli aumenti all' uscita anticipata con la pace contributiva in 5 anni | cosa cambia nel 2024?

Gli aumenti sono man mano decrescenti, poi, per lesuperiori: l'85% di aumento per quelle ...attuali 258 euro, passa ora a 2mila euro per i lavoratori con figli e a 1,000 euro per ......alla Polizia di Stato fiorentina di tentate truffe smascherate nel capoluogo toscano proprio... possibilmente fatevi accompagnare, soprattutto nei giorni in cui vengono pagate leo in ...Temperato il taglio alle pensioni dei dipendenti pubblici di enti locali e sanità. Scatterà solo se si va in pensione con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) ed in ogni caso n ...Via libera in Senato alla fiducia sulla legge di bilancio. I voti favorevoli sono stati 112, i contrari 76 e gli astenuti tre. Adesso l’Assemblea voterà la… Leggi ...