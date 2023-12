Patto di stabilità | Conte all’attacco di Meloni | “Ha messo un cappio al collo all’Italia”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Per il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, con l’intesa sul nuovodiil governoha “unal”. L’ex presidente del Consiglio vadell’esecutivo guidato da Giorgiain un’intervista al Fatto Quotidiano. Lo fa partendo dal voto alla Camera sul Mes che, a suo giudizio, “serve alla maggioranza per mascherare la sconfitta in Europa, dove abbiamo rimediato un pacco di ine decrescita: altro che”.disuldiSecondo, sulla riforma del ...