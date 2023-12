Pattinaggio di figura | Campionati Italiani 2023 | Beccari Guarise in testa nello short program delle coppie

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Al via ididinella cornice dello Stadio Olimpico del Ghiaccio di Pinerolo. Spazio aglie alle Rhythm Dance di ogni ambito nella prima giornata che ha aperto le gare. Subito in evidenza Gabriele Frangipani e Nikolaj Memola (entrambi Fiamme Oro) che dopo ilma corto sono separati da soli 34 centesimi di punto (91.04 contro 90.70). Con Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) fermato da un problema fisico nell’imminenza della competizione, il terzo posto provvisorio è detenuto da Corey Circelli (Icelab) con 72.98. Nel settore femminile, poi, Anna Pezzetta (Icelab) ha vinto ilma corto con 66.42 punti, precedendo di stretta misura Sarina Joos (Ice Skating Bolzano) e Marina Piredda (Fiamme Oro), ...

Applausi a scena aperta allo Stadio Olimpico di Pinerolo per Charléne Guignard-Marco Fabbri. I veterani della danza hanno dominato in lungo e in ... (oasport)

Con ingresso libero, spettacolo ed alto livello agonistico assicurato venerdì 22 e sabato 23 allo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Pinerolo. Ecco i Campionati Italiani 2024 di pattinaggio artistico, appuntamento di grande richiamo come dimostra la partecipazione della coppia di danza Charene Guiginard e Marco Fabbri, a podio al recente Grand Prix. Si chiude con lo spettacolo offerto da Lucrezia Beccari e Matteo Guarise la prima giornata dedicata ai Campionati Italiani 2023 di pattinaggio artistico. Sul ghiaccio di Pinerolo il team di recente ...