Pattinaggio artistico | Pezzetta incanta Pinerolo e vince uno short program di alto livello agli italiani 2023

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ma che bellezza a! Dopo tanti anni sottotono la gara femminile dei Campionatiditorna ad essere davvero rilevante. Al termine di unodove la quasi totalità delle atlete si sono espresse ad alti livelli a spuntarla è stata una brillante Annache, dopo unma pulito sotto ogni aspetto, si è piazzata al comando di una classifica con ben tre atlete sopra i 60 punti. Non ha tradito le aspettative la pattinatriceatesina, seguita anche fuori dai nostri confini per una qualità disarmante sugli elementi di spuntato. Qualità sciorinata nella combinazione d’apertura triplo lutz/triplo toeloop (eseguita con un’elevazione con pochi eguali al mondo), ...

In pista anche la 16 volte campionessa mondiale e sette volte regina d'Europa di pattinaggio artistico a rotelle Rebecca Tarlazzi, una leggenda delle rotelle, reduce dall'ultima vittoria in Colombia lo scorso