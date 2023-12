Parma-Ternana sabato 23 dicembre 2023 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Nonostante la frenata in vetta con due pareggi consecutivi ildi Pecchia ha addirittura allungato sul Venezia sconfitto in casa dal Sudtirol ed è attualmente primo in classifica a due giornate dalla fine del girone d’andata. I ducali hanno inevitabilmente accusato un calo, ma il grande equilibrio che regna in serie B permette loro di mantenere un comodo vantaggio di 4 punti InfoBetting: Scommesse Sportive e