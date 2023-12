Parlamento non ratifica modifiche Mes | Palazzo Chigi | “importanza relativa”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il Governo italiano ha preso atto della decisione dell’Aula di Montecitorio di nonre la modifica al trattato MES (Meccanismo Europeo di Stabilità). Fonti disottolineano che questa modifica è di “relativo interesse e attualità per l’Italia” poiché principalmente prevede l’estensione di salvaguardie a banche sistemiche in difficoltà. Tuttavia, viene evidenziato che il sistema bancario italiano è tra i più solidi in Europa e in Occidente. Il MES rimane pienamente funzionante nella sua configurazione originaria, che fornisce sostegno agli Stati membri in difficoltà finanziaria. La scelta delitaliano di non procedere allapuò diventare un’opportunità per avviare una riflessione a livello europeo su nuove e eventualial trattato, che ...