Paperdi Caserta | l’anno solare si chiude col derby contro Sant’Antimo

Sicon un2023 per lache domani sera, sabato 23 dicembre, al palaJacazzi di Aversa ospita il quintetto della Gekoalla ricerca di quella svolta stagionale attesa da tempo da parte del club bianconero. Il quintetto partenopeo rappresenta, però, un avversario scomodo da affrontare, impegnata, com'è, nella lotta per l'accesso ai playoff da cui è distante solo due lunghezze. I napoletani, infatti, vengono dal netto successo ottenuto a spese del Cassino (81-66) e possono vantare 14 punti in classifica, frutto di sette vittorie ed otto sconfitte. Sul confronto con la Geko S. Antimo, il pensiero dello staff tecnico bianconero è esplicitato dal senior assistant, Maurizio Bartocci: «è proseguita ...

Livorno . Potremmo definirla una sconfitta con l’onore delle armi, ci sarebbe tanto da dire su come i bianconeri per 25? siano stati in partita ... (casertanotizie)

