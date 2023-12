Papà esce per fare i regali di Natale ma quando torna scopre l’orrore | trova i figli morti

Leggi su tvzap

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Un uomo è uscito di casa per andare a comprare idi. Ha lasciato 5 bambini in casa da soli, 4 eranosuoi e uno il cuginetto.to non poteva credere in ciò che era successo. L’uomo era rimasto lontano da casa soltanto per due ore, mato, tutti i bambini erano. Cosa gli è successo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Caterina Caselli, terribile incidente per l’amata cantante italiana: come sta Leggi anche: Terrore su autobus carico di studenti: l’incidente Cinque bambini muoiono, il padre li aveva lasciati a casa da soli Nicole, la madre di uno dei bambini, ha scritto sui social un messaggio d’addio per ilo, morto a soli 5 anni. “La mamma ti ama così tanto che sono ...