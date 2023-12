Panettone Iginio Massari | quanto costa e dove trovarlo a Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 22 dicembre 2023) E’ iniziato il conto alla rovescia per Natale! Ancora poche ore e le famiglie si riuniranno per trascorre insieme le festività. E come sempre uno dei grandi protagonisti sarà lui, il. C’è chi lo compra artigianale (ma attenzione ai “falsi”), chi va a caccia dell’offerta migliore per accaparrarsi al miglior prezzo quello delle più note marche in commercio, chi si affida all’e-commerce. Ma in ogni caso il– nell’eterna battaglia tra pro candiditi e contrari – sarà presente sulle tavole degli italiani anche in questo Natale 2023. Ildi– Foto: sito ufficiale (ilcorrieredellacitta.com)Che dire poi di quelli con il marchio di fabbrica dei noti chef e dei famosi pasticceri? E’ questo il caso ad esempio del famoso dolce creato dal maestro pasticcere ...