Pandori pericolosi | parassiti | etichette ingannevoli | i Nas sequestrano 39 tonnellate di dolci natalizi in tutta Italia

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Sono 39 ledie materie prime sequestrate dai carabinieri del Nas, assieme al ministero della Salute, per le gravi e cattive condizioni di conservazione. Questi prodotti sono stati trovati a seguito dei controlli effettuati dalle autorità su circa mille imprese in. E in ben 382 strutture, ovvero il 38% delle aziende controllate, sono state trovate irregolarità. Da gravi problemi igienico-sanitari presenti nei locali a frodi commerciali dovute ad esempio alla mancanza delledi tracciabilità dei prodotti. I militari hanno così contestato oltre 585 violazioni penali e amministrative, per un ammontare di oltre 423 mila euro di sanzioni pecuniarie. A causa delle irregolarità individuate, i Nas hanno segnalato all’Autorità giudiziaria 18 gestori e titolari di attività ...

Al nNrd, invece, in una pasticceria di Bergamo, sono stati sequestrati 36esposti come prodotti 'artigianali di produzione propria', che in realtà provenivano da un altro produttore. In ......artigianali Il panettone e il pandoro sono simboli del Natale e restano fra i dolci più... ma affidarsi a panettoni erealizzati artigianalmente dalle aziende sul territorio. Certo, ...Nel corso degli anni l’imprenditrice digitale ha inciampato qualche volta nel settore che più le è congeniale: ecco quando ...(ANSA) - LAMEZIA TERME, 21 DIC - Oltre 478 mila articoli pirotecnici per un totale di 1.500 chili e più di 127 mila articoli natalizi pericolosi per la salute sono stati sequestrati dai i finanzieri d ...