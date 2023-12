Pan di Spagna di Sal De Riso | la sua ricetta e i suoi segreti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il pan diè di per sé una preparazione utilissima e versatile, con i consigli di Sal De, diventerà anche un dolce infallibile! Con una base così possiamo preparare torte da mille e una notte: farcite di crema pasticcera, decorate con panna montata o ganache di cioccolato, con frutta fresca, coulisse, confettini, a più piani e ricoperte di crema al burro. Insomma è un vero e proprio jolly in cucina, ma bisogna conoscere alcuni trucchi segreti per non fallire. Innanzitutto dobbiamo utilizzare un’accortezza per quanto riguarda gli ingredienti: ricordiamoci di portarli a temperatura ambiente. A questo proposito, Sal Deci ricorda di portare le uova fuori dal frigorifero per tempo, ma se ce ne dimentichiamo, scaldiamole a bagnomaria con lo zucchero per arrivare ai 18/20° necessari per un’ottima riuscita. Meglio ricorrere ...