PALINSESTI 31 DICEMBRE 2023-6 GENNAIO 2024 | CANALE 5 A TUTTO CALCIO | IL RISCHIATUTTO | LA LOTTERIA ITALIA | I VEGLIONI DI FINE ANNO

(Di venerdì 22 dicembre 2023) IRai, Mediaset, La7 e le altre tv dal 31al 6RAI, MEDIASET, LA7, TV8 E NOVE 31-6ultimo aggiornamento: 22/12 D L’Che Verrà D Capodin Musica L Meraviglie d’Africa L Natale a Tutti i Costi M Non Ti Pago M Milan-Cagliari M Rischia70 M Roma-Cremonese G Le Befana Vien di Notte G Juventus-Salernitana V La Befana Vien di Notte 2 1°Tv V Il Volo: Tutti per Uno (2/2) R S Affari TuoiS Heidi D La Carica dei 101 D Now You See Me 2 L Genitori in Trappola L Forrest Gump M The Floor: Ne Rimarrà Solo Uno new M ...

3 ore 20:00 Calcio Serie A: Empoli vs Lazio (replica) ore 21:50 Rubrica: Croquetas - Manchester United ore 22:40 Boxe: Canelo vs Ryder (replica) LUNEDI 252023 ore 12:00 Calcio Serie A: ...Foggia vs Monterosi Tuscia VENERDÌ 222023 Ore 16:15 Serie C NOW 19a Giornata Girone A: Pro Vercelli vs Virtus Verona diretta Sky Sport 251 e streaming su NOW Telecronaca: Walter Topan Ore ...Su Sky e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione: venerdì 22 e sabato 23 dicembre, appuntamento con la ...italiana, Enrico Ruggeri, protagonista del Grande Capodanno in piazza a Savona. Ruggeri, cantautore milanese, classe 1957, è stato autore o interprete di molte delle più note e apprezzate canzoni ...