Palermo | omicidio Celesia | gli spari ripresi dalle telecamere al vaglio degli investigatori

(Di venerdì 22 dicembre 2023), 22 dic. (Adnkronos) - I colpi di pistola che hanno ucciso la notte tra mercoledì e giovedì Lino, un ex calciatore di 22 anni, sono stati registrati da una videocamera di sorveglianza che si trovava a poca distanza dalla discoteca in cui è avvenuto l', in via Pasquale Calvi. Gli agenti di Polizia hanno acquisito diverse i filmati di diversesia all'interno della discoteca che all'esterno. In una dellesi vedono decine di persone che scappano dopo gli. E in un altro l'arrivo dell'ambulanza. Ieri sera sono stati fermati per l'due fratelli, di cui uno minorenne.