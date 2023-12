Palermo | minorenne fredda a colpi di pistola un giovane di 22 anni davanti a una discoteca

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tragedia adove undi 22, Rosolino Celesia, è stato ucciso adinel corso di una lite scoppiata nellaNotr3, in via Pasquale Calvi, verso le 3 di notte. Trasportato nell’ospedale Civico in gravissime condizioni, probabilmente da qualche conoscente, è morto poco dopo il suo arrivo. Era stato raggiunto dagli spari al torace e al collo. Omicidio di un 22enne a: fermati due fratelli La Procura di, insieme con quella dei minori, ha disposto, nella tarda serata di giovedì, il fermo per due fratelli, di 17 e 22, per l’omicidio di Rosolino Celesia. Ilè accusato dell’omicidio, mentre il fratello maggiore di detenzione illegale di arma da fuoco. E’ ...