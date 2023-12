Palermo - Agrigento | bando di gara per la costruzione dello svincolo di Castronovo di Sicilia

Agrigento, 30 set. (Adnkronos) - "Sono venuta a Palermo e ho visto la Palermo-Agrigento , la situazione delle Infrastrutture non e' adeguata ai ... (liberoquotidiano)

...pubblicato il bando di gara finalizzato ai lavori di realizzazione del nuovo svincolo di Castronovo di Sicilia sulla strada statale 189 della Valle del Platani che fa parte della. ...Oltre ai due punti vendita siciliani, al momento, Zangaloro può contare su sei punti vendita a, due in provincia, uno ade un altro a Caltanissetta. E' possibile rimanere sempre ...Circa 74 tonnellate di prodotti ittici e 7 attrezzi da pesca sequestrati, multe per 93 mila euro, un esercizio commerciale chiuso, 57 illeciti amministrativi accertati. E’ il bilancio dell’operazione ...Giusi Savarino, deputata regionale di Fratelli d'Italia: "Dalla Regione arriveranno altri fondi per sostenere la città" ...