Pakistan | terremoto magnitudo 4 4 scuote due città gemelle | panico tra gli abitanti

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Undi4.4 ha scosso ledi Islamabad e Rawalpindi, in, portando preoccupazione tra glilocali. Il sisma è stato localizzato dall’Ufficio Meteorologicoo a una profondità di 11 chilometri nella regione del Kashmir, una zona già nota per la sua attività sismica. Fortunatamente, nonostante la percezione chiara delnella provincia nordoccidentale di Khyber Pakhtunkhwa, non sono stati segnalati danni significativi a strutture o persone., terra di terremoti Questo evento sismico serve come un promemoria della vulnerabilità geologica del, situato in una regione altamente sismica. La regione del Kashmir, in particolare, è una zona dove ...