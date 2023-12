Pagelle Sassuolo-Genoa 1-2 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Lee ildi1-2, match della diciassettesima giornata di. Continua il digiuno casalingo dei neroverdi che non hanno vinto nessuna delle ultime sei partite interne. Al Mapei Stadium Gudmundsson su rigore ed Ekuban permettono agli uomini di Gilardino di rispondere all’iniziale vantaggio di Pinamonti. Ilsale a 19 punti, tre in più dei neroverdi. La squadra neroverde è costretta a rinunciare a Berardi, ma al 28? passa in vantaggio e lo fa grazie ad un contropiede: Laurienté vince il duello con Bani e si invola di prepotenza verso l’area. Poi salta Martinez e serve Pinamonti che a porta vuota deposita in rete. La risposta dei neroverdi è affidata a Gudmundsson che col mancino sfiora il palo alla ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il campionato di Serie A 2023/24:- Genoa Ledei protagonisti del match trae Genoa, valido per il campionato di Serie A 2023/24. TOP: Pinamonti FLOP: ...Ledel Napoli. Gollini 6: Attento quando è chiamato in causa. Evita il tris con una gran ... Però l'exsi vede troppo poco e da uno del suo talento è lecito attendersi molto di più. ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il campionato di Serie A 2023/24: pagelle ...Negli anticipi della quindicesima giornata granata ok sull'Empoli, la Lazio fa suo il derby e scalza i rossoneri battuti in casa del Verona ...