Pagelle Empoli-Lazio | i voti ai protagonisti del match

(Di venerdì 22 dicembre 2023) I top e flop e iaidelvalido per il campionato di Serie A 2023/24:Ledeideltra, valido per il campionato di Serie A 2023/24.(4-3-3): Caprile 6; Ebuehi 5.5, Walukiewicz 6, Luperto 5.5, Bastoni 6; Fazzini 5.5 (62? Kovalenko 6), Grassi 5.5 (75? Marin sv), Maleh 6 (85? Gyasi sv); Cancellieri 6 (62? Baldanzi 5.5), Cambiaghi 6, Maldini 5.5 (75? Destro sv). All. Andreazzoli 5.5.(4-3-3): Provedel 7; Marusic 6, Patric 6.5, Gila 6, Pellegrini 6; Guendouzi 7, Rovella 6.5 (78? Cataldi sv), Luis Alberto 6 (25? Kamada 6); Felipe Anderson 6 (78? ...

Altra giornata nera per Andreazzoli e il suo Empoli : ora la classifica fa veramente paura. Terza vittoria consecutiva, invece, in casa per il ... ()

Però sono già 6, e la doppia cifra raggiunta solo aadesso è più vicina. (83' Mulattieri sv) All. Dionisi 5: non si capisce se sia finito in un vortice lui o i suoi difensori centrali. E senza ...Guendouzi trova il primo gol con la Lazio ed è il migliore in campo. Bene anche Zaccagni. Nell'si salvano solo in tre. Ledi Federico ...La Lazio riparte a Empoli con un successo per 2-0: al Castellani i biancocelesti ritrovano la vittoria in trasferta che mancava da due mesi. Ad aprire le marcature è stato un… Leggi ...Patric attento, Zaccagni concreto. Maldini vivace, a Cambiaghi manca solo il gol, Baldanzi entra male in partita. Empoli-Lazio, match valido per la 17esima giornata di Serie A, è terminato sul ...