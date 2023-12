Padova | cucù al posto di Gesù | la nuova follia del politicamente corretto

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Roma, 22 dic – Il periodo di festività non assopisce ladel, una psicosi che colpisce anche le consuete recite di Natale. Succede in Veneto nella scuola elementare De Amicis di Agna, un piccolo paesino in provincia di. Qui, le maestre dell’istituto hanno stabilito che la parolafosse troppo divisiva e possibilmente offensiva per eventuali altri orientamenti religiosi dei piccoli studenti. Di conseguenza, la scelta è ricaduta su un’altra parola di quattro lettere e dalla fonetica vagamente simile:. Alla recita nataliziainvece chealdi. Questa la lungimirante trovata dei docenti della scuola elementare del ...