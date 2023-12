Pacco di Natale per chi parte | quanto costano benzina e diesel

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Sale il prezzo diverde evenerdì 22 dicembre con tanti italiani in procinto di partire per le feste die Capodanno. Dopo sei rialzi consecutivi, tornano a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre il Brent questa mattina torna a toccare gli 80 dollari. Tuttavia i prezzi dei carburanti alla pompa sono ancora in lieve aumento. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati die gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,769 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,771, pompe ...

Non c’è tarantino, o persona del Sud Italia in generale, che non viva con un velo di tristezza le festività natalizie, per via di un amico o un ... (tarantinitime)

... impegnata a partorire un regalo dicon i baffi per i tifosi nerazzurri di Ieri, oggi, ... la cicogna - o Santa Claus, se preferite - l'aveva indirizzato ai rossoneri, che scartarono il... ...Il Pd, dal canto suo, cerca di spostare le critiche sul "di" fatto recapitare in Toscana da Palazzo Chigi. "Hanno compiuto un vero e proprio attacco nei confronti della nostra Regione, ...Sale il prezzo di benzina verde e diesel venerdì 22 dicembre con tanti italiani in procinto di partire per le feste di Natale e Capodanno.Si chiude oggi Viva Rai 2: il programma di Fiorello saluta il pubblico e va in ferie...Fiorello Babbo Natale sarà impegnato nella consegna dei pacchi: ecco quando torna in onda il programma ...