Pacco di Natale by Ferragni

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La storia dellae dei panettoni è proprio squallida. Una milionaria che sfrutta una finta beneficenza per accumulare altro denaro. È al di là del bene e del male.Marina Benuccivia email Gentile lettrice, oltre ai panettoni pare ci sia la storia delle uova di Pasqua negli anni ‘21 e ‘22. Comunque non mi pronuncio sui risvolti giudiziari perché sarà la magistratura a stabilire se ci sono aspetti penali nella vicenda. Sugli aspetti sociali, invece, non ho dubbi. Mi sembra che Chiarasia il frutto perfetto di questa epoca di consumismo in cui i valori etici sono a zero e quel che conta sono solo i soldi e la scalata alla ricchezza. Del resto, parla per lei la sua professione, “imprenditrice digitale”, altrimenti detta influencer, un mestiere che esiste solo perché esistono gli imbeciller. E questi sono una marea. I seguaci della ...