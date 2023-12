Ospedale Papa Giovanni XXIII | Regione Lombardia approva l’ampliamento dell’elisuperficie

(Di venerdì 22 dicembre 2023) È statoto all’unanimità dal consiglio diper il bilancio di previsione 2024-2026 l’ordine del giorno del consigliere regionale Jonathan Lobati (Forza Italia) per il finanziamento e il potenziamento delle elisuperfici degli ospedali Lombardi, tra i anche ildi Bergamo. “Gli interventi di trasporto in emergenza con elicottero sono notevolmente aumentati in questi anni, e solo in alcuni ospedali lombardi si sono superati i 1.000 atterraggi all’anno – spiega Lobati – Spesso, tuttavia, la presenza di una sola piazzola, se già occupata, comporta obbligatoriamente il cambio di destinazione del mezzo di soccorso verso un’altra struttura sanitaria, aumentando i tempi di soccorso”. Per questo motivo, il consigliere regionale Lobati – insieme al ...

Bergamo. In una carriera di successo bisogna sapere cogliere l’attimo in cui uscire di scena. Maria Beatrice Stasi , direttore generale del l’ospedale ... (bergamonews)

Carlo Alberto Tersalvi (sostituisce Marco Trivelli) AsstGiovanni XXIII, Francesco Locati (... IRCCS Fondazione Irccs Ca' GrandaMaggiore Policlinico Milano, Matteo Stocco (nuovo, ...Un venticinquenne è caduto da una scala durante il lavoro in un'azienda di Basiano, rimanendo privo di sensi. Le sue condizioni sono molto critiche, trasportato in elisoccorso in codice rosso all'ospe ...L'Associazione dei Cavalieri di Gran Croce ha promosso un'iniziativa solidale per i bambini ricoverati in ospedale durante il periodo di Natale, con un messaggio di Papa Francesco che incoraggia a non ...