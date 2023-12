Oscar | l' Italia spera davvero con Io Capitano Garrone è nella shortlist

(Di venerdì 22 dicembre 2023) 'Io' di Matteoè entratodei 15 migliori film internazionali in corsa per il premio. Lo ha annunciato la stessa Academy sul proprio sito internet. Il prossimo 23 gennaio sarà annunciata la cinquina di titoli che si giocherà la statuettaserata del 10 marzo a Los Angeles. La pellicola è in corsa anche come miglior film straniero ai Golden Globes che saranno assegnati il 7 gennaio a Beverly Hills. Il film sul viaggio di due migranti senegalesi ha già vinto il Leone d'Argento a Venezia per la miglior regia.

Nella terra di Dio di Hlynur Pálmason (Islanda) Io Capitano di Matteo Garrone () Perfect Days di Wim Wenders (Giappone) Totem di Lila Avilés (Messico) The Mother of All Lies di Asmae ElMoudir