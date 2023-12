Oscar 2024 | Io Capitano di Matteo Garrone nella shortlist dell’Academy

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il capolavoro di“Io”, ufficialmentedei 15 migliori film internazionali in corsa per l’. Ad annunciarlo è l’Academy stessa Presentato all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia (aggiudicandosi il Leone d’Argento per la miglior regia); Ioè ufficialmentedei 15 migliori film internazionali in corsa per gli. Ad annunciarlo è stata la stessa Academy in un comunicato ufficiale. L’odissea moderna di due giovani senegalesi alla ricerca di un futuro migliore, pronti a raggiungere l’Europa sopra ogni limite, narrato attraverso la regia di...