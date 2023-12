Oscar 2024 | continua la scalata di Io Capitano verso la nomination

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il film di Matteo Garrone è entrato nella shortlist dei 15 migliori film internazionali candidati all', ma dovremo aspettare il 23 gennaio per capire se rientrerà nella rosa dei 5 o meno

L'Academy ha annunciato i 15 titoli in corsa nella categoria Miglior Film Internazionale in vista delle nomination agli Oscar 2024 e l'Italia è ... (movieplayer)

Il capolavoro di Matteo Garrone “Io Capitano ”, ufficialmente nella shortlist dei 15 migliori film internazionali in corsa per l’ Oscar 2024 . Ad ... ()

"A chi darei gli2023 Sono in difficoltà " afferma il presidente della Fijlkam, Domenico ... Il focus ora è rivolto ai Giochi di Parigi: "Le proiezioni ci danno quattro medaglie, questo ci ..."A chi darei gli2023 Sono in difficoltà " afferma il presidente della Fijlkam, Domenico ... Il focus ora è rivolto ai Giochi di Parigi: "Le proiezioni ci danno quattro medaglie, questo ci ...'Il 2023 è stato bello, ricco di soddisfazioni e risultati'.ROMA (ITALPRESS) - Un'annata di soddisfazioni e risultati per la Federazione ...(ANSA) - NAPOLI, 22 DIC - Il conto alla rovescia parte da Roma per la 28esima edizione di 'Capri, Hollywood International film Festival' ...