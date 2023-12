Orsini contro Chirico | la giornalista si scusa | il prof ritira la querela

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Pubblicato il 22 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Sembra chiudersi con un lieto fine la querelle tra laAnnalisae ilessore di sociologia del terrorismo Alessandro, dopo il violento savuto nel corso della trasmissione ‘È sempre Cartabianca’ di martedì scorso su Retequattro. Al culmine di un acceso dibattito sul tema della guerra in Medio Oriente, laaveva apostrofato con l’appellativo di ‘antisemita’ ilessore che, per tutta risposta, aveva annunciato. In un post su Instagram, ora lafa ammenda: “So che il. Alessandrosi è molto risentito dopo l’ultima puntata di ‘È sempre Cartabianca’. Lo conosco da quando ero una ...