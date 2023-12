Oroscopo Paolo Fox sabato 23 Dicembre 2023 | Vergine stanca

Leggi su zon

(Di venerdì 22 dicembre 2023) L’diFox per oggi,23Ariete Ti senti molto più energico, hai una grande forza emotiva, che coinvolgerà anche gli affetti. Migliora la forma. Toro Nel lavoro o in famiglia ti faranno arrabbiare: tu cerca di essere più arrendevole. Evita polemiche in amore. Gemelli Puoi fare molto nel lavoro e avrai successo nei rapporti con gli altri. Sii più disponibile all’amore. Serata passionale. Cancro Puoi contare su risultati immediati nel lavoro. Interessanti prospettive per guadagni futuri. In amore sei favorito. Leone La Luna dissonante agita troppo le acque. Ci vuole prudenza in amore. Stasera potresti discutere per un nonnulla.Favorita la sfera professionale, stringi accordi e alleanze. In amore agisci oggi. Attento alla stanchezza, ...