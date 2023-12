Oroscopo Gennaio | Vergine

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Life&People.it 23 agosto – 22 settembre Il Sole in morbido e suadente trigono preannuncia un mese che andra? di bene in meglio. Se Marte, Mercurio e Venere vi imprigionavano in spazi angusti di manovra, ora svestono progressivamente i panni di carcerieri per mostrare il loro volto migliore dal Capricorno. Discussioni in famiglia, obblighi da assolvere ed equilibrismi tra un impegno e l’altro lasciano il posto ad un rinnovato benessere: il dialogo e? possibile e benefico e le energie riprendono quota. Al lavoro si trova il bandolo della matassa, ma potete anche proporvi per un’attivita? piu? consona ai vostri talenti. Saturno e? una spina nel fianco per la prima decade ma Giove la sorregge e Urano incalza l’avanzata dei nati tra 10 e 12 settembre. Rompete le righe! L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Dicembre 22, 2023 at 6:50 pm.©2019 ...