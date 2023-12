Oroscopo Gennaio | Leone

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Life&People.it 23 luglio – 22 agosto Una partenza di tutto rispetto, tra piacere e dovere. La combinata Mercurio e Venere in Sagittario e? garanzia di cose belle per il vostro cuore pulsante: godetevi la gioia di stare bene con chi amate e date lustro ai progetti creativi. Mercurio a meta? mese segue Marte gia? in Capricorno: fate il punto della situazione cosi? da dedicarvi al meglio ai rapporti di pregio, alle attivita? avvaloranti. Giove quadrato ricorda alla prima decade di ancorare bene i propositi come si conviene in ogni scalata al successo. Urano insidia i nati tra 11 e 13 agosto: sfruttate la forza dell'avversario ed evolvete. Terza decade, beatamente solenne e ammirata.