Oroscopo Gennaio | Capricorno

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Life&People.it 22 dicembre – 2oEntrate a pieno titolo nella vostra stagione, voi guardiani del fato, lavoratori indefessi, figli di Saturno, custode del tempo. La capra montana si arrampica fino al cielo bramando le sommita?, ma sa anche scendere negli abissi piu? fondi, grazie alla coda di pesce che la contraddistingue. Il 2023 ha incoraggiato in vari modi l'introspezione nelle profondita? dell'anima e i risultati si vedono. Marte dal 4, Mercurio dal 14 e Venere dal 23si congiungono al vostro Sole illuminandone l'indole fiera, salda e volitiva, ma quest'anno non avete quell' austerita? e cipiglio che possono alienarvi le simpatie altrui. Contemporaneamente, si allontana la morsa di Plutone che il 21 dall' Acquario annuncia il vostro mantra: liberi di essere!

