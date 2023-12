Oroscopo Gennaio | Cancro

Leggi su lifeandpeople

22 giugno – 22 luglio Il Capricorno, vostro dirimpettaio, segno polare sulla ruota zodiacale bussa alla porta: siete pronti per il faccia a faccia con l'altro da voi? Tranne Venere, che solo dal 23 sfidera? la prima decade, i pianeti veloci in opposizione impediscono di battere la fiacca: Mercurio e Marte pungolano dove il dente duole: comunicare non e? il massimo, manca l'intesa e gli accordi diventano terreno di ostilita?. Non siete arrivati fin qui per caso: solcare mari in tempesta vi ha temprato. Avete risorse piu? che preziose: Giove e Saturno alla prima decade; Urano per i nati attorno all'11 giugno e Nettuno per chi festeggia attorno al 17 luglio. Al riparo da rischi inutili, e? giunto il momento di mostrare di che stoffa siete fatti!