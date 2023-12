Oroscopo Gennaio | Bilancia

Leggi su lifeandpeople

23 settembre – 22 ottobre I pianeti veloci che passano dalla terza alla quarta casa rappresentano la prima barriera dopo il nuovo ciclo inaugurato dal compleanno. Avete ripreso contatti importanti, addirittura stretto nuove alleanze, vi siete fatti vedere e gli altri vi hanno prontamente seguito e, cosa piu? importante, avete riscoperto la forza della condivisione e della determinazione. Ora c'e? da mettersi a tavolino per incanalare questa ventata d'aria fresca nel binario giusto. Non e? il massimo della vita ma, considerando che Venere vi protegge per tre quarti del mese e soprattutto che i pianeti lenti vi danno il nulla osta, ben venga la "taratura della", poiche? il nuovo anno puo? essere davvero memorabile in senso decisamente positivo.