Oroscopo Gennaio | Acquario

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Life&People.it 21– 19 febbraio “Arrendersi mai” canterebbe Venditti per voi. Avete collezionato sgambetti dal cielo, labirinti contorti e bruschi risvegli ma, ribelli per natura, vi siete messi a decifrare il rompicapo del momento, avete perso la tramontana per poi ritrovare la postura e avete saltato, distaccandovi da cio? che non risuona piu? col vostro passo. Sfolgoranti con la spada laser e i pianeti sorridenti dal Sagittario, siete pronti per il nuovo che avanza, incalzati da Plutone che vi accoglie nel suo potente regno. Le amicizie vi vogliono e vi rafforzano, gli amori si rincorrono e voi correte piu? forte. Quando Marte, Mercurio e Venere entreranno in Capricorno, vi rintanerete, specie i nati attorno all’8 febbraio vessati da Urano, per poi rifiorire sul palcoscenico del vostro genetliaco. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was ...