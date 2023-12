Oroscopo Cinese 2024 | l' Anno del Drago Verde di Legno prevede fortuna | benessere e un flusso positivo di energia

del giornoPaolo Fox 19 dicembre . Cosa ci riservano le stelle scopriamolo ... Il Regno Unito e la Repubblica Popolarefirmano la Dichiarazione congiunta sino - britannica, che ...La fine dell'anno si avvicina, è tempo di bilanci, ma anche di previsioni per il futuro. E, per gli appassionati di astrologia e cultura orientale, c'è l 'che ha già dato i suoi verdetti. Anche se, come noto, la loro suddivisione del calendario è leggermente diversa dalla nostra e l'ultimo anno, l'Anno del Coniglio, non si è ancora ...Nell'anno del Drago di Legno l'Enit vede rosa e già per il Capodanno cinese il 10 febbraio si prevede aumento 37,5%%. Intanto a Natale voli in arrivo +5% ...Chengdu, 21 dic - (Xinhua) - Un museo nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, dedicato all'antico poeta cinese Du Fu, ha recentemente iniziato ...