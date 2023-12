Oriolo Romano | maltrattavano anziani ospiti di una casa di riposo | tre denunciati

(Di venerdì 22 dicembre 2023)dai carabinieri, per maltrattamenti e abbandono di, l’ex titolare, e due ex dipendenti di unadidi, in provincia di Viterbo. La vicenda è iniziata nel 2021, quando un’anziana ospite della struttura si rivolse alla locale caserma dei carabinieri, per denunciare i presunti e abusi e vessazione sia fisiche che psicologiche, a cui sembra che lei e altri 13fossero sottoposti da parte degli indagati. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. Ladi, che all’epoca fu chiusa dalla Procura per consentire le indagini e mettere in sicurezza gli, recentemente è stata riaperta con una nuova gestione e senza legami di sorta con i precedenti titolari. I ...

- Il giorno 21 dicembre 2023, i Carabinieri della Stazione di(VT), hanno deferito in stato di libertà l'ex titolare della struttura socio - assistenziale per anziani 'La ...I fatti risalgono al 2021, nel frattempo la struttura ha cambiato gestione- Il giorno 21 dicembre 2023, i carabinieri della Stazione di(VT), hanno deferito in stato di libertà l'ex titolare della struttura socio - assistenziale per anziani "La ...Denunciati dai carabinieri, per maltrattamenti e abbandono di incapaci, l'ex titolare, e due ex dipendenti di una casa di riposo di Oriolo Romano, in provincia di Viterbo. (ANSA) ...Tre persone sono state denunciate dai carabinieri di Oriolo Romano per maltrattamenti nella casa per anziani. Si tratta dell’ex titolare della struttura socio-assistenziale per anziani “La Casa del ...