“Ora lavoro con le macchine” Svolta totale | da attore del cinema italiano e tv a ingegnere

(Di venerdì 22 dicembre 2023)nella vita di questo fratello vip, che erae ora ha cambiatodiventando un. Ha deciso di ritornare nuovamente in televisione, partecipando al programma La volta buona di Caterina Balivo in compagnia della bellissima e famosissima sorella. E ha deciso di parlare apertamente di ciò che fa oggi. Recentemente ha anche tagliato un traguardo importante. Infatti, lo scorso 7 dicembre è stato il suo 50esimo compleanno e ora, prima dell’arrivo del Natale, si è presentato in televisione dove è statoin passato e ha annunciato di aver ormai cambiato. Ha studiato moltissimo e alla fine si è affermato come. Ha spiegato dettagliatamente cosa fa attualmente ed è sembrato veramente molto felice. Leggi ...

... due gravi danni: uno in via Gioberti, dove il pronto intervento dell'Enel sta, proprio... Il Comune fa sapere che dalle prime ore di questa mattina sono aldiverse squadre per ripristinare ...... 'Ci sarà un nuovo arrivo questa estate' Nuova vita in Portogalloche ha 33 anni, è sposata con ... Vive per lo più in Portogallo, dove si è trasferita per via deldel marito, e racconta: 'E' ..."Dieci giorni ai licenziamenti. Con i licenziamenti Gkn diventa uno stabile. Cessa di essere un luogo di lavoro. Uno scheletro vuoto potenzialmente al servizio di operazioni immobiliari". Così scrive ...Le Compagnie di Impresa persona agroalimentare si incontreranno al Palace Hotel di Milano Marittima il 26 e il 27 gennaio 2024 ...