operaio alimentare

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 22 dicembre 2023) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 12/12/2023 SETTORE: PersonaleSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta spa ricerca per aziendadi Umbertide addetti al confezionamento, imballaggio e smistamento prodotti. Si offre contratto di lavoro iniziale in somministrazione con ottime prospettive future CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.