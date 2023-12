Onu | sì tra le polemiche | Hamas sparisce dalla risoluzione su Gaza

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Dopo feroci negoziati, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto la consegna «su larga scala» di aiuti umanitari a, senza chiedere un cessate il fuoco immediato, a cui si erano opposti gli Stati Uniti. Laadottata con 13 voti a favore, nessuno contrario e due astensioni (Stati Uniti e Russia) «chiede a tutte le parti di autorizzare e facilitare la consegna immediata, sicura e senza ostacoli di assistenza umanitaria su larga scala» ae chiede «urgentemente adottare» misure al riguardo e «creare le condizioni per una cessazione duratura delle ostilità». Il testo prevede inoltre l'utilizzo di «tutte le vie di accesso e di circolazione disponibili in tutta la Striscia di» per la consegna di carburante, cibo e attrezzature mediche in tutto il territorio dell'enclave palestinese. ...

