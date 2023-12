Olimpiadi Milano-Cortina | l’ultimo slittamento sulla pista da bob | la Fondazione si prende fino al 30 gennaio per scegliere il “nuovo” progetto

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Non si può nemmeno più parlare in una fumata nera nella ricerca, spasmodica, ma senza fine, di unada bob, skeleton e slittino per le2026. Da sei mesi ogni riunione che abbia sul tavolo – tecnico o politico – il problema dell’impianto sportivo più controverso dei Giochi si conclude senza decisioni, con analisi interlocutorie e rinvii ad altra data o altra sede. Accade da quando in estate andò deserto il bando da 85 milioni per trovare un costruttore. È accaduto anche nell’ennesima assemblea dei soci di2026, nonostantevicenda si stiano affannando due ministri (Matteo Salvini della Lega e Andrea Abodi di Fratelli d’Italia) a nome del governo Meloni e il meglio della reggenza dello sport ...

...in testa) sta valutando per ospitare le gare di alcune discipline sportive in occasione dei Giochi olimpici invernali di- Cortina 2026 . La struttura, realizzata in occasione delle...La neve non c'è, non ci sarà per le- Cortina e deve essere riprodotta artificialmente (consumando milioni di metri cubi d'acqua) come, ironia della sorte, si fece durante le riprese ...Gli auguri di fine anno del presidente del Veneto. «Dai casi di Giulia e Vanessa è nata una presa di coscienza, serve inasprire la normativa». Soddisfazioni nel turismo e nell'occupazione ...ROMA (ITALPRESS) – Un’annata di soddisfazioni e risultati per la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali. “A chi darei gli Oscar 2023 Sono in difficoltà – afferma il presidente della Fij ...