Olimpiadi a Parigi | Europei in Germania | l’Europa si riprende lo Sport per ora

Leggi su tpi

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il 2024 è destinato a rimanere impresso nella storia degli eventiivi mondiali con glidi calcio che si terranno ine lo svolgimento dellein programma a, dunque, torna a essere protagonista a livelloivo dopo l’avanzata dei Paesi del Golfo destinati, comunque, a influenzare sempre più, non solo a livelloivo, ma anche dal punto di vista economico, politico e culturale, il Vecchio Continente e il mondo intero. Il 2024, dunque, potrebbe essere perun anno cruciale nel dimostrare di saper ancora organizzare eventiivi di alto livello. Infatti potrebbe comunque non bastare per contrastare i petrodollari dei Paesi arabi, sempre più desiderosi di ...