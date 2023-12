OFFI - Ostia Film Festival Italiano 2023 | oggi il gran finale con l' omaggio a Franco Califano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Unal cinema, alla cultura, al sociale e allo sport con tanti premiatial Teatro del Lido dia partire dalle ore 17:00.celebra l'arte cinematografica con la terza edizione di, rassegna che omaggia il cinema nazionale in tutte le sue forme e che si concluderà. L'evento ha preso il via al Cineland nella serata del 20 dicembre con la proiezione delevento Giorni Felici, diretto da Simone Petralia e interpretato daNero ed Anna Galiena. A partire dalle ore 17.00,de serata conclusiva dell'evento con la proiezione e la premiazione di opere prime, documentari, cortometraggi e videoclip. ...

