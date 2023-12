“Oddio | è proprio lui…” Masterchef | svelata l’identità del giudice ombra e concorrenti terrorizzati | chi è

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 dicembre 2023) È tornata in tv la nuova edizione diItalia, con tante conferme ma altrettante novità. La più clamorosa è sicuramente la presenza del. Presentato, si fa per dire, nella puntata d’esordio dello show di cucina con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ha subito scatenato la fantasia del pubblico: chi c’è dietro quella porta a vetri a giudicare gli aspiranti chef insieme all’ormai collaudato trio di stelle della cucina italiana? Durante le prime selezioni per entrare nella cosiddetta Masterclass, ilnon solo non si è palesato ma è anche rimasto in religioso silenzio. Nemmeno la voce, dunque, ha dato un indizio importante ae telespettatori. Ma chi è ildi ...