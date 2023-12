Nuvole con i colori dell’arcobaleno | cosa succede in cielo al tramonto nella nostra zona?

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Spettacolo incon inelle. Sono in molti in queste ore a segnalare la presenza di un fenomeno curioso neldella. Sui social rimbalzano foto da diversi comuni della: Cogliate, Lazzate, Saronno, Cesate. Guardando ad Ovest, intercettando il sole al, si possono osservareche riportano ...

Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 ... (247.libero)

Inizieranno venerdì prossimo gli interrogatori di garanzia davanti al gip di Latina per i familiari di Aboubakar Soumahoro , raggiunti da misura ... (secoloditalia)

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2023 Un lungo applauso è partito dalla platea di Atreju - in prima fila Matteo Salvini e Giorgia Meloni - quando il ... (iltempo)

... avviene un fenomeno di rifrazione che separa la luce nei suoi colori componenti, creando un effetto di arcobaleno nelle. Nulla a che fare, dunque,l'altra misteriosa nuvola che venne ...Tra la sera e la notte nuvolosità in aumento, localmente anche bassa e compatta, ma sempretempo asciutto. Domenica. Moltein transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio, ...Dopo il caldo anomalo di venerdì dovuto al Foehn, dal 24 dicembre in Lombardia torna un clima invernale ma non troppo rigido: minime di 3 gradi ...Le nuvole stratosferiche polari (PSC ... Di conseguenza, la presenza prolungata di PSC può contribuire all’assottigliamento dello strato di ozono, con potenziali effetti negativi sulla salute umana ...